Osmanlı Devleti'nde bir arada anıldıklarında "Memleketeyn" olarak adlandırılan bölgeleri hangileri sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Osmanlı Devleti'nde bir arada anıldıklarında "Memleketeyn" olarak adlandırılan bölgeleri hangileri?

A: Eflak ve Boğdan

B: Mısır ve Hicaz

C: Bosna ve Arnavutluk

D: Tunus ve Cezayir

Doğru cevap: