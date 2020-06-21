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    • 21.06.2020 17:58
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    Büyük Hazine: Sırlar Kitabı hangi kanalda? Büyük Hazine: Sırlar Kitabı film konusu nedir, oyuncuları kimler?

    Macera ve aksiyon film severleri ekrana kilitleyecek olan Büyük Hazine: Sırlar Kitabı hangi kanalda? 21 Haziran Pazar akşamı ailece film izlemek isteyenler kanalların yayın akışını inceliyor ve filmleri araştırıyor. Bu akşam ATV’de saat 23:25’te yayınlanacak olan Büyük Hazine: Sırlar Kitabı büyük ilgi gördü ve hakkındaki bilgiler merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki 2007 yapımı olan Büyük Hazine: Sırlar Kitabı film konusu nedir, oyuncuları kimler?

    Büyük Hazine: Sırlar Kitabı hangi kanalda? Büyük Hazine: Sırlar Kitabı film konusu nedir, oyuncuları kimler?

    Başrollerinde ünlü oyuncu Nicolas Cage'in yer aldığı Büyük Hazine: Sırlar Kitabı sinema severlerle buluştuğu 2007 yılında büyük ses getirmişti. Günümüzde de hala severek ve heyecanla izlenen Büyük Hazine: Sırlar Kitabı bu akşam ATV'de izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yayın akışında görüldükten sonra gündemde çok fazla araştırılmaya başlanan Büyük Hazine: Sırlar Kitabı bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz.

    BÜYÜK HAZİNE: SIRLAR KİTABI FİLMİ KONUSU NEDİR?

    Başrolde Nicolas Cage'in yer aldığı 2007 yapımı film. Mitch Wilkinson isimli adam ortaya çıkar ve Ben'in atalarının bir cinayete karıştığı iddiasında bir kanıt gösterir. Ben bunu atalarının yapmadığını kanıtlamak için birçok ipucundan sonra Sırlar Kitabı'nın ABD başkanında olduğunu öğrenir. Ve onu başkanın doğum günü partisinde bir yere götürüp , her şeyi anlatır. Tabi herkes başkanı kaçırdı sanır ve Ben'in peşine takılır. Ancak Ben sonunda Altın Şehri bulur. Ancak Mitch Wilkinson'ın tek isteği Altın Şehri kendinin bulduğunu söylemesidir. Ben bunu yapar. Tabi başkan ile iyi bir dostta olur.

    BÜYÜK HAZİNE: SIRLAR KİTABI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

    Nicolas Cage .... Benjamin Franklin Gates
    Justin Bartha .... Riley Poole
    Diane Kruger .... Abigail Chase
    Jon Voight .... Patrick Gates
    Helen Mirren .... Emily Appleton
    Ed Harris .... Mitch Wilkinson
    Harvey Keitel .... FBI Ajanı Peter Sadusky
    Bruce Greenwood .... ABD Başkanı
    Joel Gretsch .... Thomas Gates
    Christian Camargo .... John Wilkes Booth
    Brent Briscoe .... Michael O'Laughlen
    Haberler Televizyon Büyük Hazine: Sırlar Kitabı hangi kanalda? Büyük Hazine: Sırlar Kitabı film konusu nedir, oyuncuları kimler?
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