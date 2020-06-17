Kuruluş Osman 26. bölüm canlı izle! Çarşamba günleri izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip edilen Kuruluş Osman dizisi bu akşam yayınlanan bölümünde ortalık iyice karışacak. Yeni bölümde "Kavgamız; şehitlerimiz, gaziyanlarımız, tüm mazlumlarımız için!" diyen Osman Bey Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirerek Sofia'nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor. Peki, Kuruluş Osman 26. bölümde neler olacak? Kuruluş Osman 26. bölüm canlı izle ekranı aşağıda yer almaktadır.
KURULUŞ OSMAN 26. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Kavgamız; şehitlerimiz, gaziyanlarımız, tüm mazlumlarımız için!"
Bizans-Moğol ittifakının planını boşa çıkararak Kayı Obası'na yapılan baskını engelleyen Osman Bey, büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken; Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirerek Sofia'nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor.
Osman Bey, Kulucahisar burçlarına Kayı bayrağını çekebilecek mi? Selcan Hatun, Kayı Obası'ndaki savaştan sağ çıkabilecek mi? Yaralanan Abdurrahman Alp'in akıbeti ne olacak? Ağabeyi Konur'u yaralayan Göktuğ cezalandırılacak mı? Aygül, Hazal Hatun'a neden cephe alıyor? Osman Bey'in elinden kaçan Sofia'nın yeni planı ne olacak? Savaşı kaybeden Moğollar, nasıl bir taktikle geri dönecek?
OSMAN, BALGAY'LA KOZLARINI PAYLAŞIYOR
Düğün toyuna Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay'la nihayet kozlarını paylaşıyor.
BALGAY'IN HAKİMİYETİ
Balgay'ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşıya kalan Osman Bey ve Alpleri, Balgay'a karşı harekete geçiyor. Hazan Hatun'un gelişi obada dengeleri nasıl değiştirecek?
GEYHATU NE YAPACAK?
Osman Bey, Balgay'ın uç bölgesindeki hakimiyetini bitirebilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Hazal Hatun'u gelişiyle Kayı Obası'nda dengeler nasıl değişecek?
SOFİA VE BALGAY GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ
Konstantiniyye'den kaçtıktan sonra uç bölgesine dönen ve Osman Bey ve Bala Hatun'un düğününde yemeği zehirleyen Sofia, planının son anda boşa çıkmasıyla çareyi Balgay'la ittifak etmekte buldu. Moğol komutanı Subutay aracılığıyla Balgay'ın kampına giden Sofia, Balgay'ın "Bu kızıl çıyanın ne işi var burada" sözleriyle karşılandı.
Sofia, kendisini hançeriyle karşılayan Balgay'a "Öfkenin hiç birimize faydası yok Balgay!" derken, Subutay da "Ya birbirinizi bitireceksiniz ya da hep birlikte Osman'ı" sözleriyle ikilinin ittifakına destek çıktı. "Osman'ı tanırım birlikte yol da teptik cenkte ettik. Demir gibi iradesi var, bu kolay olmayacak" diyen Balgay, Sofia'nın Salvador'u zehirleyip Osman'a gönderdiğini öğrenince yeni ortağını "Öyle bi şeytansın ki adamı evlilikten soğutursun Sofia!" sözleriyle takdir etmekten geri kalmadı.