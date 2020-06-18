Konur Alp'e son veda! Kuruluş Osman 26. yeni bölüm

18.06.2020 00:11

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam 26. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Osman Bey, Subutay'a cezasını veriyor. Kuruluş Osman dizisinin 26. bölüm özel sahnelerini takvim.com.tr/video adresinde bulabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 26. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Kavgamız; şehitlerimiz, gaziyanlarımız, tüm mazlumlarımız için!"

Bizans-Moğol ittifakının planını boşa çıkararak Kayı Obası'na yapılan baskını engelleyen Osman Bey, büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken; Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirerek Sofia'nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor.

Osman Bey, Kulucahisar burçlarına Kayı bayrağını çekebilecek mi? Selcan Hatun, Kayı Obası'ndaki savaştan sağ çıkabilecek mi? Yaralanan Abdurrahman Alp'in akıbeti ne olacak? Ağabeyi Konur'u yaralayan Göktuğ cezalandırılacak mı? Aygül, Hazal Hatun'a neden cephe alıyor? Osman Bey'in elinden kaçan Sofia'nın yeni planı ne olacak? Savaşı kaybeden Moğollar, nasıl bir taktikle geri dönecek?