Zalim İstanbul final fragmanı! Zalim İstanbul final bölümü ne zaman?

Zalim İstanbul son bölümü ile dün akşam ekranlara geldi, Şeniz ve Ceren'in kavga ederken balkondan düşüp ölmesi ise şoke etkisi yarattı. Zalim İstanbul final yapma kararı aldı ve 39.bölümü ile veda edecek. Zalim İstanbul final fragmanı merak uyandırdı ve dizinin nasıl biteceği önümüzdeki hafta belli olacak. İşte Zalim İstanbul final bölümünde yaşanacak olaylar…

ZALİM İSTANBUL FİNAL BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Peş peşe gelen ölümler Karaçay Köşkünün karalar bağlamasına neden oluyor!

Ceren'in ortalığı dağıttığı DNA raporu herkesin kaderini değiştirdi. Bu rapor sonrası Agah Bey kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu. Bu durum Ceren'in cesaretlenmesine ve köşke geri gelmesine neden oluyor. Şeniz, Ceren'in köşke tekrar yerleşmesine ve oğlu Cenk ile evlenmesine fazla dayanamaz. Geri dönülmez bir karar alır. Ceren'i öldürmek için harekete geçer, fakat, farkına varan Ceren karşılık verir. Boğuşma sonrası Şeniz ve Ceren balkondan düşerek ölürler. Seher, bu olay karşısında yıkılır. Memlekete dönüş planını aldığı zamandan beri ailesinin yavaş yavaş dağıldığını görmekteydi. Şimdi dönüş zamanı, fakat, bir kişi eksik...

ZALİM İSTANBUL FİNAL FRAGMANI

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Ceren, Karaçay ailesine karşı intikam yemini ediyor!

Bebeğine türlü zorluklar sonunda kavuşan Ceren için olaylar durulmamaktadır. Mutluluğa kavuştuğunu düşünen Ceren için işler onun umduğu gibi gitmez. Çünkü Agah'ın bebek için planları vardır ve Ceren ile daha fazla yüz yüze gelmek istememektedir. Ceren'i evden apar topar atan Agah bu durumun sonuçlarına katlanacaktır. Cenk ise Ceren'i korumak namına herhangi bir hamlede bulunmaz. Öfkesini bastıramayan Ceren'in bebeği de elinden gittikten sonra kaybedecek bir şeyi kalmamıştır. Agah ve Cenk için intikam yemini eder. Ceren neler yapacak?