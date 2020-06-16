ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE! Esra Erol'da beklenen nikah! Ezgi ve Hüseyin'in nikahında şok gelişme

Esra Erol'da canlı ayyınında bugün (16 Haziran 2020 Salı) neler oluyor? Bir sabah 3 çocuğunu da alıp bir anda ortadan kayboldu. Karısı ne zaman döneceğini söyledi. Türkiye'nin konuştuğu olayda şok gelişme! Şaban Bey'in karısı Ayfer Duran, hakkındaki iddialara ne yanıt verecek? Canlı yayında büyük yüzleşme! Bir babaanne 2 torunu ile birlikte kaldı! Gelini evi terk etti gitti, ardından oğlu ortadan kayboldu. 2016'dan bu yana Ümit ve Sevcan Sarı çok önemli gelişme! Anne - babası Ezgi'yi affedecek mi? Kızlarının en mutlu gününde yanında olacaklar mı? Hasan ve Elif'ten son dakika hamlesi! Esra Erol seslendi, Gaziosmanpaşa Belediye'sinden haber geldi. 1 yıl sonra ailesine kavuşan Meryem ile ilgili müjdeli haber!