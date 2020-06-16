ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE! Esra Erol'da beklenen nikah! Ezgi ve Hüseyin'in nikahında şok gelişme

Atv canlı yayınında Esra Erol'da programında beklenen gün geldi! Ezgi Dikilitaş ve Hüseyin Öztürk'ün nikahı canlı yayında kıyılıyor! Bugün büyük gün! Anne - babası Ezgi'yi affedecek mi? Kızlarının en mutlu gününde yanında olacaklar mı? Hasan ve Elif'ten son dakika hamlesi!
ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE 16 HAZİRAN 2020 - TIKLA
Esra Erol'da canlı ayyınında bugün (16 Haziran 2020 Salı) neler oluyor? Bir sabah 3 çocuğunu da alıp bir anda ortadan kayboldu. Karısı ne zaman döneceğini söyledi. Türkiye'nin konuştuğu olayda şok gelişme! Şaban Bey'in karısı Ayfer Duran, hakkındaki iddialara ne yanıt verecek? Canlı yayında büyük yüzleşme! Bir babaanne 2 torunu ile birlikte kaldı! Gelini evi terk etti gitti, ardından oğlu ortadan kayboldu. 2016'dan bu yana Ümit ve Sevcan Sarı çok önemli gelişme! Anne - babası Ezgi'yi affedecek mi? Kızlarının en mutlu gününde yanında olacaklar mı? Hasan ve Elif'ten son dakika hamlesi! Esra Erol seslendi, Gaziosmanpaşa Belediye'sinden haber geldi. 1 yıl sonra ailesine kavuşan Meryem ile ilgili müjdeli haber!
HÜSEYİN VE EZGİ'NİN NİKAHI ESRA EROL'DA CANLI YAYININDA!
Kızının iş kıyafetleriyle evden çıktığını ancak iş yerine gitmediğini belirten anne Elif Hanım, Ezgi'nin kimliğini bile yanına almadığını söyledi. Kızını büyük zorluklarla büyüttüğünü anlatan endişeli anne, bir an önce Ezgi'ye kavuşmak istediğini belirtti. "Kızım altı yaşında ağaçtan düştü, saf olduğu için kızımı götürdüler. Ben kızımı istiyorum" diyen anne canlı yayında feryad etti.
"Kendi isteğimle kaçtım!"
Yayına telefonla bağlanan Ezgi Dikilitaş: "3 yıldır Hüseyin Öztürk ile arkadaşlık yapıyordum. Evlenmek istiyorum dedim karşı çıktılar, hayır dediler. Hüseyin ile bir ay konuşmadık, sonra konuşmaya başladık. Ben kendi isteğimle kaçtım, hiç bir şekilde beni kaçırmadılar! Hiç bir şekilde baskı yok Esra Hanım... " dedi. Elif Hanım kızının gerçekleri söylemesi için canlı yayına çağırdı.
Hüseyin'i sevdiğini ve evlenmek istediğini söyleyen Ezgi'ye anne Elif Hanım'ın tavrı olumsuz oldu. Esra Erol'un da defalarca stüdyoya çağırdı anne Elif Hanım, kızının nikahına gelecek mi?