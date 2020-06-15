Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı! Zalim İstanbul 38. bölüm fragmanı! Ceren kendini kapıda buldu

Zalim İstanbul 38. yeni bölümü ile bu akşam Kanal D ekranlarında olacak. Zalim İstanbul yeni bölümde Ceren'in öğreneceği sır tüm dengeleri değiştirecek mi, hangi gerçeği öğrenecek? Cenk ve Ceren arasında neler yaşanacak, bebeğine kavuşan Ceren nasıl bir yol izleyecek. İşte Zalim İstanbul 38. yeni bölüm fragmanı ve tüm yaşanacaklar…



ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



Agah'ın kalbi Cenk'in kendi oğlu olmamasına dayanamaz ve hayatını kaybeder. Nedim Cemre'nin gerçeği bildiği halde saklıyor olmasını bir türlü affedemez. Cemre, Özge ile konuştuktan sonra duygularını sorgulamaya başlar ve bir karar alır. Aldığı kararı muhatabına açıklar ancak sebebini bilmediği bir engelle karşı karşıya kalıp, reddedilir.

Cenk ve Nedim'in kardeşlikleri ise yepyeni bir durumla sınanmaktadır. Bu yeni durum ikisinin de istemediği kararlar almasına sebep olur.

Aldıkları kararlar Ceren ve Cemre'nin hayatlarını da etkileyecektir. Ceren ise Agah'ın ölümünden sonra köşke geri döner. Döndüğü gece öğrendiği sır köşkün temellerini yerinden oynatacak olaylara sebep olacaktır.



ZALİM İSTANBUL 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Ceren, Karaçay ailesine karşı intikam yemini ediyor!

Bebeğine türlü zorluklar sonunda kavuşan Ceren için olaylar durulmamaktadır. Mutluluğa kavuştuğunu düşünen Ceren için işler onun umduğu gibi gitmez. Çünkü Agah'ın bebek için planları vardır ve Ceren ile daha fazla yüz yüze gelmek istememektedir. Ceren'i evden apar topar atan Agah bu durumun sonuçlarına katlanacaktır. Cenk ise Ceren'i korumak namına herhangi bir hamlede bulunmaz. Öfkesini bastıramayan Ceren'in bebeği de elinden gittikten sonra kaybedecek bir şeyi kalmamıştır. Agah ve Cenk için intikam yemini eder. Ceren neler yapacak?