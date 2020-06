Cengiz Bozkurt kimdir? Gençliğim Eyvah’ın Arif Asmalı’sı Cengiz Bozkurt nereli, yaşı kaç?

Cengiz Bozkurt Gençliğim Eyvah dizisinde Arif Asmalı karakterine hayat verecek. Bu akşam ilk bölümüyle ATV ekranlarına gelecek olan Gençliğim Eyvah dizisinde birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. Konusu da şimdiden dikkat çeken Gençliğim Eyvah dizisindeki Cengiz Bozkurt'un hayatına dair bilgiler merak ediliyor ve arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. İşte Cengiz Bozkurt'un oynadığı diziler…

GENÇLİĞİM EYVAH'IN ARİF ASMALI'SI CENGİZ BOZKURT KİMDİR?

Cengiz Bozkurt, 1965 yılında Nevşehir'e bağlı Gülşehir'de doğmuştur. Bir ablası var. Babası Ziraat bankası müdürü idi. 9 yaşına kadar Nevşehir'de, 15 yaşına kadar Adapazarı'nda yaşadı, daha sonra Ankara.



Liseyi Ankara Atatürk Lisesinde okudu. Sonra ODTÜ Fizik bölümüne girdi. 1984 – 1990 arasında burada okurken ODTÜ'de kampüsde gördüğü bir ilanla tiyatro topluluğuna katıldı. 1990 yılında İkinci sınıftayken tiyatrocu olmaya karar verip okuldan ayrıldı ve okulda tanıştığı bir İngilizce öğretmeni ile evlenip İngiltere'ye gittiler.

ARİF ASMALI KARAKTERİ HAKKINDA



Adanalı kebap ustası. Hacer Asmalı ile olan evliliğinden Suzan, Ahmet ve Ali isminde üç çocuğu var. Yıllar sonra Zola isminde bir İtalyan'ın oğlu olduğunu öğreniyor. Zola'nın gelişiyle hayatı altüst olan Arif, türlü fırıldaklar çevirip bu durumu ailesinden gizlemeye çalışıyor. Bütün bunlar olurken ezeli rakibi ve can düşmanı Zekeriya Bozoğlu ile rekabetten vazgeçmiyor. Karısı Hacer'den çok korkmasına rağmen sürekli arkasından iş çeviriyor.





14 yılık İngiltere serüveninde işportacılık, taksi şoförlüğü, bulaşıkçılık, garsonluk, tezgahtarlık, mahkeme tercümanlığı gibi işlerde çalıştı. İyi derecede ingilizce bilmesi nedeni ile, Londra'da ki gurbetçi derneklerinde temsilcilik yaptı. Son dönemlerde orada faaliyet gösteren bir eğitim kurumu bünyesinde Türkçe tiyatro yapmaya başladı. Türkçe tiyatronun yanı sıra 40 kişilik bir korosu vardı, konserlere gidip şarkılar söylerlerdi.

Sonra, İngiltere'de tekrar üniversiteye girdi. Londra Üniversitesi'ne bağlı Goldsmiths, University of London'da "BA Media and Communications" bölümünden (Goldsmiths Güzel Sanatlar Fakültesi'nden) 1996 da mezun oldu. Bu bölümde, Televizyon, Sinema ve İletişim okudu.

2000 yılında Londra'da kurucuları arasında olduğu, Arcola Theatre'ın Genel Sanat Yönetmenidir.



2003 yılında Türkiye'ye döndü ama oradaki evini de kapatmadı İngiltere ve Türkiye arasında mekik dokuyor.

Tiyatro oyunları yönetti. Tiyatro'da yaptığı işlerin başarısından sonra, televizyonda ve sinemada da çalışmalar yapmaya başladı. Kamera önünde yaptığı işlerde de tiyatroda oldugu gibi önemli etkiler elde etti. Oynadığı dizilerdeki roller ile fenomenler oluşturdu.

2008 yılında çekilen Parmaklıklar Ardında dizisinin hain gardiyanı Ekrem rolüyle tanınan Cengiz Bozkurt, Leyla ile Mecnun dizisindeki Erdal Bakkal karakteriyle de son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

2010 yılında 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivalinde "Kavşak" filmindeki rolü ile "En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü" kazanmıştır.

Cengiz Bozkurt, 2014 yılında Yönetmenliği ve senaryosu Cem Yılmaz'a ait olan "Pek Yakında" sinema filminde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Ozan Güven, Çağlar Çorumlu, Tülin Özen, Zerrin Tekindor, Hare Sürel, Şirincan Çakıroğlu, Ayşen Gruda ve Ülkü Duru gibi oyuncularla birlikte oynadı.

Evlilikleri : 1. evliliği : 1990 yılında bir İngilizce öğretmeni ile evlendi. Çağlayan (d.1991 ) adında bir kız çocuğu var. 2. evliliği : İngiltere'de tanıştığı Moda tasarımcısı Hatice Kavak hanım ile 2008 yılında evlendi. Kasım 2012 de Sena adında bir kız çocukları oldu.

Rol aldığı tiyatro oyunları:

2011 – Bulanık (oyun) : Simon Stephens – ikincikat

2007 – Anna Karenina: Tolstoy / Helen Edmundson – Kent Oyuncuları

2005 – Küller Küllere – Birde Yolluk : Harold Pinter – Aksanat "Yeni Kuşak Tiyatro"

2004 – Aşk Delisi : Sam Shepard – Aksanat "Yeni Kuşak Tiyatro"

2003 – Inishmore'lu Yüzbaşı

Yönettiği tiyatro oyunları :

2006 – Kumarbazın Seçimi : Patrick Marber – Kent Oyuncuları



Filmleri :

2014 – Hom Ofis

2014 – Pek Yakında (Sinema Filmi)

2013 – Sevdaluk (dizi)

2013 – Ben de Özledim (dizi)

2013 – Sen Aydınlatırsın Geceyi : Dev

2012 – Vücut

2012 – Uzun Hikaye

2012 – Kod Adı Venüs

2012 – Öz Hakiki Karakol

2012 – Sen Aydınlatırsın Geceyi

2012 – Ve Sonsuza Kadar Mutlu Yaşadılar

2012 – Can

2012 – Berlin Kaplanı

2011 – Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi

2011 – Kaybedenler Kulübü

2011 – Leyla ile Mecnun (dizi)

2010 – Kavşak

2010 – Ay Lav Yu

2009 – Kampüste Çıplak Ayaklar

2008 – Parmaklıklar Ardında, Gardiyan Ekrem

2008 – Gitmek: My Marlon And Brando

2008 – For a Moment, Freedom, Otel Şefi

2008 – Hüküm

2008 – Devrim Arabaları

2008 – Gökten 3 Elma Düştü

2008 – Pazar: Bir Ticaret Masalı

2008 – Ein Augenblick Freiheit

2007 – Sevgili Dünürüm

2007 – Taş Yastık

2007 – Yumurta

2006 – The Net 2.0

2006 – Karagümrük Yanıyor

2006 – Ezo Gelin

2005 – Seni Çok Özledim

2005 – Körfez Ateşi

2005 – Kırık Kanatlar 2005 – Kurşun Yarası