Gençliğim Eyvah dizisi bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin oyuncu kadrosu ve konusu daha şimdiden izleyicilerin dikkatini çekti. Gençliğim Eyvah'ın oyuncu kadrosunda Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan, Ekin Mert Daymaz, Burak Tozkoparan, Erdem Kaynarca, Bahar Süer, Kemal Uçar, İpek Çiçek, Ecem Atalay ve Beyti Engin gibi önemli isimler yer alıyor. Peki, Gençliğim Eyvah'ın Zekeriya Bozoğlu'su Levent Ülgen kimdir? Levent Ülgen kaç yaşında, nereli?

GENÇLİĞİM EYVAH'IN ZEKERİYA BOZOĞLU'SU LEVENT ÜLGEN KİMDİR?

Ömer Levent Ülgen 8 Ağustos 1962, Konya'da dünyaya geldi. Ankara İnönü Lisesi'ni, ODTÜ Fizik Bölümü'nü ve daha sonra Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Tiyatroya Erkan Yücel'in Ankara Halk Tiyatrosu'nda başladı. Atçalı Kel Mehmet oyununda figüranlıkla başlayan tiyatro yaşantısına hem çocuklar hem de büyükler için sergilenen çeşitli oyunlarda çok farklı rollerle devam etti.

Erkan Yücel'in ölümünün ardından pek çok sanatçı gibi Ankara Halk Tiyatrosu'ndan koparak Rutkay Aziz yönetimindeki Ankara Sanat Tiyatrosu'na katıldı. Bu tiyatroda çeşitli oyunlarda sahne alırken, Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim görme hakkını kazandı. Mezuniyetinin ardından Devlet Tiyatroları bünyesinde oyuncu ve yönetmen olarak çalışmaya başladı. Bu dönemde yüksek lisansını tamamladı.

2002'de yayınlanmaya başlayan En Son Babalar Duyar isimli televizyon dizisindeki "üçkağıtçı hayırsız damat Kadir" rolüyle tanındı. Bu karakter ve özellikle ağzından düşürmediği "Hallederiz" repliği o kadar çok tuttu ki, hem karakterin hem de Ülgen'in adı bir süre sonra "Hallederiz Kadir"e çıktı. Kendisi gibi tiyatro sanatçısı olan Tülay Bursa ile bir süre evli kalan Ülgen, tiyatro ve sinema çalışmalarına Ankara ve İstanbul'da devam etmektedir. Ayrıca TRT'de yayınlanan Bir Kelime Bir İşlem programını sunmuştur.

Sivil Toplum Kuruluşları'nın çalışmalarında aktif olarak görev alan Ülgen, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin geleneksel Nazım Günleri'nde de, Yılmaz Onay tarafından, okuma tiyatrosu olarak sahnelenen Nâzım Hikmet oyunlarında, 2007 yılından bu yana her yıl gönüllü olarak rol almaktadır. 2008-2012 yılları arası Kanal D'de yayınlanan Akasya Durağı adlı dizide "Sinan Kaya" karakterini canlandırmıştır.2 Şubat 2013'te yayın hayatına başlayan Bizim Okul dizisinde "Kimyacı Sıfırcı Ziya" karakterini canlandırmıştır. 2015'te yayın hayatına başlayan "Kiralık Aşk" dizisinde "Necmi İplikçi" karakterini canlandırmıştır. Son olarak Ata Demirer ile Niyazi Gül Dörtnala filminde oynamıştır.

ZEKERİYA BOZOĞLU KARAKTERİ HAKKINDA

Urfalı kebap ustası. Nuriye Bozoğlu ile olan evliliğinden Veysi, Azra ve Ayşe isminde üç çocuğu var. Yıllar sonra Çavi isminde bir İtalya'nın oğlu olduğunu öğreniyor. Dürüst ve namuslu bir adam olan Zekeriya başındaki bu beladan kurtulmak için can düşmanı Arif'le işbirliği yapmak zorunda kalıyor. Çavi'ye bunca yıl babalık yapamadığı için büyük vicdan azabı duyuyor. Karısı Nuriye'nin olan biteni duyması Zekeriya'nın kıyameti olacak. Büyük kızı Azra kıymetlisi. Kimselere vermeye kıyamıyor.

FİLMOGRAFİSİ

Kurşun Adres Sormaz - 1992

Mavi Sürgün - Jandarma eri 1993

Gelincik Tarlası - 1993

Kurtuluş - Albay Kenan Bey 1994

80. Adım - Korkut Laçin 1996

Yılan Hikayesi - Mürekkep Kadir 1999

Köstebek Cüneyt - Cüneyt Verel 1999

Tutku Çemberi - 2000

Bizim Evin Halleri - Nusret 2000

En Son Babalar Duyar - Kadir 2002-2006

Keje - Otobüs Şoförü 2002

Havada Bulut - Kabzımal Bayram 2002

Çocuklar Duymasın - Behçet 2002

Yuvadan Bir Kuş Uçtu - İbrahim 2003

Gelin - Veyis 2003

Hayat Apartmanı - Sadık 2007

Mahşer-Nabucco'nun Zehri - Ali Kılıç 2007

Görgüsüzler - Vakkas 2008

Akasya Durağı - Sinan Kaya 2008-2012

Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım - Tuncer 2007

Hayatın Tuzu - Şehsuvar 2009

Nene Hatun - Yavuz Hoca 2010

Devrimden Sonra - Sosyalist Polis 2011

Bizim Okul - Kimyacı Sıfırcı Ziya 2013

Arka Sokaklar - Şevket Hor 2009

Salih Kuşu - Salih ve Bahtiyar 2013

İnadına Yaşamak - Kıbrıslı

Bizum Hoca - Kemal 2014

Roman Havası - Haydar 2014-2015

Kiralık Aşk - Necmi İplikçi 2015-2017

Niyazi Gül Dörtnala - Rıza 2015

Terkedilmiş - Zengin 2015

Araf 2 - 2016

Bir Șey Değilim - 2016

Kızkaçıran - 2016

Aşk Ve Gurur - Ahmet Esen 2017

Her Şey Mümkün - İlyas 2017

Hayati ve Diğerleri - Danyal - 2017

Kocaman Ailem - Hulusi Koyuncu - 2018

Kuzgun - Rıfat Bilgin - 2019