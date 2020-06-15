Ecem Atalay kimdir? Gençliğim Eyvah’ın Leyla’sı Ecem Atalay kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Ecem Atalay kimdir? Ecem Atalay kaç yaşında? Gençliğim Eyvah'ın Leyla'sı Ecem Atalay kimdir sorusuna dizinin takipçileri yanıt arıyor. Yaz sezonunda televizyon ekranlarında birbirinden yeni diziler yayınlanacak. ATV'de bu akşam başlayacak Gençliğim Eyvah dizisi de konusu ve oyuncu kadrosuyla ilgi çekiyor. Dizinin oyuncuları arama motorlarında sorgulanıyor. Dikkat çeken karakterlerden birisi olan Ecem Atalay kimdir sorusuna yanıt aranıyor.

ECEM ATALAY KİMDİR?

Ecem Atalay 20'li yaşlarda ki dizi ve sinema oyuncusudur. İstanbul'da doğmuş büyümüştür. Beykent Kolejinden sonra eğitimine Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya İletişim bölümünde devam etmektedir.

Ecem Atayay'ın ilk ekran deneyimi ise Dijital Esaret filmi olmuş daha sonra da bir gençlik dizisi olan 4N1K: Yeni Başlangıçlar'da liseli bir kız olarak ekranlara çıkmıştır.

LEYLA KARAKTERİ HAKKINDA

Leyla iç mimar. Babasının inşaat şirketinde çalışıyor. İş yerinde çalışanlar patron kızı olduğunu bilmiyor. İnşaat mühendisi Selim, Ahmet ve Leyla'nın ortak arkadaşı. Ahmet'le, Selim'in bekarlığa veda partisinde karşılaşıyorlar. Kibirli, zeki ve tuttuğunu koparan bir zengin kızı. İlerleyen süreçte İtalyan Çavi'ye aşık olacak. Leyla'nın babası bu aşkın önündeki en büyük engel. Babası Leyla ve Çavi'yi ayırmak için türlü kötülükler yapsa da aşkları galip gelecek.