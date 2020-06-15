ATV ekranlarında bu akşam yeni bir dizi saat 20.00'de izleyici karşısına çıkıyor. Dizide yer alan oyuncular izleyicilerin şimdiden dikkatini çekti. Genç oyuncu Elif Doğan Gençliğim Eyvah dizisinde Azra Bozoğlu karakterine hayat verecek. Dizinin ilk bölümünü heyecanla takip eden izleyiciler Gençliğim Eyvah'ın Azra Bozoğlu'su Elif Doğan kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Elif Doğan kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilenler...

GENÇLİĞİM EYVAH'IN AZRA BOZOĞLU'SU ELİF DOĞAN KİMDİR?

6 Eylül 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Elif Doğan, İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'ne devam ederken yan dal olarak aynı üniversitede Devlet Konservatuarı Müzikal Bölümüne dahil oldu.

Uzun yıllar şan eğitimini sürdüren ve Müzikal oyunlarda görev alan Doğan, 2016 yılında Aşk Laftan Anlamaz dizisi ile ilk kez kamera karşısına geçti. Televizyon kariyeri aynı yıl içinde yayınlanan Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde Zeynep karakteri ile devam etti.



2017-2018 yıllarında Çukur dizisinde Hale karakterini canlandıran Doğan, Darısı Başımıza dizisinde Öykü karakterine hayat vermiştir.

FİLMOGRAFİSİ

Televizyon

2016: Aşk Laftan Anlamaz, Suna Pektaş

2016-2017: Hayat Bazen Tatlıdır, Zeynep

2017-2018: Çukur, Hale Atık

2018: Darısı Başımıza, Öykü Tekin

2019: Zengin ve Yoksul, Aleyna Erdemli

Sinema

2016: Kayıp İnci

2017: Emoji Filmi

2017: Şirinler 3: Kayıp Köy

2017: Bezmi Ezel

2020: Aşk Tesadüfleri Sever 2

AZRA BOZOĞLU KARAKTERİ HAKKINDA

Zekeriya Usta'nın kıymetlisi. Dünya bir yana Azra bir yana. Çalışkan ve tuttuğunu koparan genç bir kadın. Belki de tek hatası ezeli düşmanları olan Asmalı ailesinin oğlu Ahmet'e aşık olmak. Ahmet çocukluk aşkı. İlk göz ağrısı. Ahmet'i başka bir kadının yatağında basınca dünyası başına yıkılıyor. Ahmet'i süründürmek için Zola ile yakınlaşınca kıyamet kopacak. Zola ve Ahmet'in aslında kardeş oldukları ortaya çıkınca Azra ne yapacağını şaşıracak.