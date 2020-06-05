TRT ekranında yayınlandığı dönemde ses getiren "Diriliş Ertuğrul" dizisinin devamı olarak ATV ekranında serüvenine "Kuruluş Osman" ismiyle çarşamba akşamları devam eden dizide sürpriz gelişme yaşandı. Dizinin takipçilerinin "Ertuğrul Gazi Kuruluş Osman dizisinde olacak mı? Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman dizisine ne zaman katılacak?" soruları yanıt buldu. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

HİÇ YÜZÜ GÖSTERİLMEMİŞTİ

Usta oyuncu dizide sık sık adı geçen ancak hiç yüzü gösterilmeyen Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını oynayacak. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Burak Özçivit'in hayat verdiği Osman Gazi, Ediz Hun'un canlandırdığı babası Ertuğrul Gazi'yi Konya'da ziyarete gidecek ve ondan nasihatler alacak..

EDİZ HUN KİMDİR?

1940 yılında dünyaya gelen usta oyuncu, yeşilçam'ın emektarlarından Ediz Hun İstanbul doğumludur. Cihangir'de Neşvet ve Adnan çiftinin evladı olarak Alman Hastanesi'nde dünyaya gelmiştir. Ediz Hun baba tarafından aslen Çerkes, anne tarafından ise aslen Rumeli (Macaristan) göçmeni'dir. İlk oyunculuk deneyimini Genç Kızlar isimli sinema filmi ile gerçekleştiren Ediz Hun daha öncesinde Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmaya katılmış ve fiziği, karizması, yakışıklılığı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. 1970'li yıllarda erotik filmlerin büyük rağbet görmesi ve piyasayı ele geçirmesiyle sinema sektöründen uzaklaşarak bu projelerde yer almamıştır. Toplam 12 yılda 130 filmde yer alan usta oyuncu Ediz Hun ilk evliliğini 1973 yılında Hostes Berna Hanım ile gerçekleştirmiştir. Bu evliliğinden 1974 doğumlu Bengü isminde bir kızı, 1981 doğumlu Burak ismindede bir oğlu vardır.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN KURULUŞ OSMAN'A KATILACAK MI?

Engin Altan Düzyatan'ın "Diriliş Ertuğrul" adlı dizide hayat verdiği Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını kimin oynayacağı belli olmasının ardından yeni sezonda kadroda yer almayacağı belli oldu. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Engin Altan Düzyatan "Gerçekten beni zorlar mı, kendimi nasıl zorlayabilirim. Tek baktığım bu şu aralar. Çünkü öbür türlü zaten yapabildiğin şeyleri tekrar tekrar yapmanın bir manası yok. O yüzden de ben kariyerimin başından itibaren farklı farklı rolleri izlemeye özen gösterdim."

Engin Altan Düzyatan'ın artık bir projeyi kabul etmesi için şartları:

1-Rol kendisini zorlamalı.

2-Daha önce canlandırdığı bir rol olmamalı.

3-Toplumda etki bırakmalı.

4-Canlandıracağı karakter kendisini tatmin edebilmeli.

5-Senaryo çok etkili olmalı