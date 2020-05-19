Nihat Hatipoğlu Kadir Gecesi Özel programı canlı izle | ATV canlı yayın

İslam alemi için son derece önemli olan ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mübarek Kadir Gecesi bu akşam idrak edilecek. Bilindiği üzere Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programlarıyla ATV ekranlarında canlı yayında izleyici karşısına çıktı. Bu akşam Nihat Hatipoğlu Kadir Gecesi özel programıyla izleyici karşısına çıkacak. Programı canlı olarak takip etmek isteyenler bu kapsamda Nihat Hatipoğlu Kadir Gecesi Özel programı canlı izle seçeneği hakkında araştırma yapıyor.
NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTARA DOĞRU
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar Özel programı bu sene de yine dopdolu olacak. Birbirinden değerli konuklar, Mekke ve Medine'den özel görüntüler, birbirinden özel ilahiler ve kasidelerle gönüller huzur bulacak. Peygamber Efendimizin ve sahabenin hayatından çok özel kesitler, her derdin devası dualar, abdestten namaza, oruçtan zekâta merak edilen sorular ve cevaplarla dolu dolu bir Ramazan programı…
KADİR GECESİ'NİN ALAMETLERİ NELERDİR?
Dini alimler Kadir Gecesini anlamak için şu tarifi yapıyorlar; Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.
KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?
Kadir Namazı kılınırken iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allah-u Ekber , Alah u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd" denir.
Ardından 100 defa İşrah Suresi ve 100 defa Kadir Suresi okunur. Eğer mümkünse, Kadir Gecesi'nde Tesbih Namazı'nın da kılınması tavsiye edilmektedir.
KADİR GECESİ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
Kadir Gecesi namazına başlamadan önce "Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahin hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle... Aff-ı ilahiyene,feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin zümreye(topluluğa) ilhak eyle... Allahu Ekber.." denilerek niyet edilir.
KADİR GECESİNDE OKUNACAK DUA
Hz. Aişe, Peygamber Efendimize (sav) "Kadir Gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?" diye sormuş, Resulullah (sav) "Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!" anlamına gelen şu duayı okumasını söylemişti:
Arapça okunuşu: Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.
KADİR GECESİNDE OKUNACAK DUA
Resul-i Ekrem Efendimiz (sav) Kadir Gecesi ile ilgili "Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır" buyurmuştur.
KADİR GECESİ'NDE TESBİH NAMAZI KILMANIN ÖNEMİ
Tesbih namazı cemaatle kılınan bir nafile namaz değil. Bu konuda Hazreti Muhammed'den de bir uygulama nakledilmediğinden, tesbih namazının cemaatle değil tek başına kılınması daha uygundur.
KADİR GECESİ NE YAPILMALI?
Kadir Gecesi'ni, namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeli.
Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.
KADİR GECESİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?
Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur'an-ı kerîm'i hatmetmekten daha sevaptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibadet etmek, bir ay her geceyi ibadetle geçirmekten daha kıymetlidir.