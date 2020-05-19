Nihat Hatipoğlu Kadir Gecesi Özel programı canlı izle | ATV canlı yayın

İslam alemi için son derece önemli olan ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mübarek Kadir Gecesi bu akşam idrak edilecek. Bilindiği üzere Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programlarıyla ATV ekranlarında canlı yayında izleyici karşısına çıktı. Bu akşam Nihat Hatipoğlu Kadir Gecesi özel programıyla izleyici karşısına çıkacak. Programı canlı olarak takip etmek isteyenler bu kapsamda Nihat Hatipoğlu Kadir Gecesi Özel programı canlı izle seçeneği hakkında araştırma yapıyor.

ATV CANLI YAYIN

NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTARA DOĞRU

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar Özel programı bu sene de yine dopdolu olacak. Birbirinden değerli konuklar, Mekke ve Medine'den özel görüntüler, birbirinden özel ilahiler ve kasidelerle gönüller huzur bulacak. Peygamber Efendimizin ve sahabenin hayatından çok özel kesitler, her derdin devası dualar, abdestten namaza, oruçtan zekâta merak edilen sorular ve cevaplarla dolu dolu bir Ramazan programı…