Kardeşler İstanbul'un altını üstüne getirirler. Başlarına gelen olaylar sonunda hanımları da İstanbul'a gelir ve Mehmet Çavuş'un evine yerleşirler. Definenin aslında Mehmet çavuş'un evinin altında olduğunu bilmeden günlerce İstanbul'u delik deşik ederler. Bu yüzden pek çok kez karakolluk olan kardeşler sonunda hazinenin Mehmet Çavuş'un evinin altında olduğunu fark ederler. Fakat bu sefer de Mehmet'e belli etmeden evin altını nasıl kazacaklarını düşünürler. Köylerinden kocalarını basmaya gelen Gülsüm, Emine ve Himmet'in hanımı kazılan tüneli saklamak için bir çare bulurlar. Bu aşamada acemi defineciler evin temeline ulaşmıştır. Himmet'in define sandığı bakır kabı çekmesiyle ev temelden sarsılır ve yıkılır.