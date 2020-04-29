Kuruluş Osman 19. son bölüm canlı izle

OSMAN BEY, ALİŞAR'LA YÜZLEŞTİ

Dündar'ın Alişar Bey tarafından korunduğunu öğrenen Osman Bey, Balgay ve Moğollarla birlikte Alişar'ın konağına gitti. "Gördüm ki iki ezeli düşman bana karşı ittifak etmiş. Sizi bu kadar ürküttüğümü bilmiyordum" diyen Alişar, Osman Bey'in tüm ısrarına rağmen Dündar'ın konakta olmadığını söyledi ve "Dündar Bey'i öldü biliriz… Yok diriyse de gördüğün gibi burda yoktur Osman Bey" dedi.

"O KELLENİ GÖVDENDEN AYIRACAĞIM"

Dündar'ın konakta bulunamaması üzerine "Demek ki birinizin haberci kuşu yalan söylüyor. Sizin ittifakınızda buraya kadar" diyen Alişar, Osman Bey'in "Senin kanını niye dökmem bilir misin?

Osman Bey bir Moğol kafirinin önünde Müslüman kanı dökmüş demesinler diye. Ancak bir dahaki sefer o kelleni gövdenden ayıracağım" sözleriyle soğuk terler döktü.