Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 29.04.2020 16:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.04.2020 16:55
    ABONE OL

    filmi nerede çekildi? kimler, konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu

    Vizyona girdiği tarihte dikkat çeken filmlerden birisi olan bu akşam saat 20.30'da ekranlarda izleyicisiyle buluşuyor. Filmde Hüseyin, Trakya’nın bir köyünde ninesi ve dedesiyle büyüyen, iki büyük aşkı klarnet çalmak ve Müjgan ile hayatı mutlu devam ederken, hiç beklemediği bir olayla köyünden ayrılmasıyla başlayan olaylar anlatılıyor. Peki, kimler, konusu nedir? Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi?

    Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi?

    Başrollerinde Ata Demirer, Demet Akbağ, Salih Kalyon ve Özge Borak yer aldığı ve beyaz perdede dikkat çeken yapımlardan birisi olan Eyvah Eyvah filmi bu akşam saat 20.15'te televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmi ekranları başında seyreden izleyiciler Eyvah Eyvah filmi oyuncuları kimler sorusu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Eyvah Eyvah konusu nedir? Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi? İşte merak edilenler...

    EYVAH EYVAH OYUNCULARI

    Ata Demirer
    Demet Akbağ
    Salih Kalyon
    Meray Ülgen
    Bülent Şakrak
    Tanju Tuncel
    Hande Dane
    Şehsuvar Aktaş
    Bican Günalan
    Özge Borak
    Alican Yücesoy
    Can Kahraman

    EYVAH EYVAH KONUSU

    Hüseyin, Trakya'nın bir köyünde ninesi ve dedesiyle büyüyen bir delikanlıdır. İki büyük aşkı klarnet çalmak ve Müjgan ile hayatı mutlu devam ederken, hiç beklemediği bir olay onu köyünden ayırır. İstanbul'a gelen Hüseyin'e önce klarneti, sonra da şarkıcı Firuzan destek olacaktır. İstanbul'un gece klüplerinde fırtına gibi esen Firuzan'ın hayatı rengarenk ve bir o kadar da karışıktır. Hüseyin'le tanışınca hayatına hem kahkaha hem macera dahil olacaktır.

    EYVAH EYVAH FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

    Filmin çekimleri Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ve İstanbul'da gerçekleştirildi. Zeytin ve zeytinyağı ile tanınan Geyikli kasabası, serinin ilk filminden sonra Eyvah Eyvah'ın çekildiği yer olarak bilinmektedir.
    Haberler Televizyon Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi? Eyvah Eyvah oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu
    Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
    Tüm Televizyon Haberleri