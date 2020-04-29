Başrollerinde Ata Demirer, Demet Akbağ, Salih Kalyon ve Özge Borak yer aldığı ve beyaz perdede dikkat çeken yapımlardan birisi olan Eyvah Eyvah filmi bu akşam saat 20.15'te televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmi ekranları başında seyreden izleyiciler Eyvah Eyvah filmi oyuncuları kimler sorusu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Eyvah Eyvah konusu nedir? Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi? İşte merak edilenler...
EYVAH EYVAH OYUNCULARI
Ata Demirer
Demet Akbağ
Salih Kalyon
Meray Ülgen
Bülent Şakrak
Tanju Tuncel
Hande Dane
Şehsuvar Aktaş
Bican Günalan
Özge Borak
Alican Yücesoy
Can Kahraman
EYVAH EYVAH KONUSU
Hüseyin, Trakya'nın bir köyünde ninesi ve dedesiyle büyüyen bir delikanlıdır. İki büyük aşkı klarnet çalmak ve Müjgan ile hayatı mutlu devam ederken, hiç beklemediği bir olay onu köyünden ayırır. İstanbul'a gelen Hüseyin'e önce klarneti, sonra da şarkıcı Firuzan destek olacaktır. İstanbul'un gece klüplerinde fırtına gibi esen Firuzan'ın hayatı rengarenk ve bir o kadar da karışıktır. Hüseyin'le tanışınca hayatına hem kahkaha hem macera dahil olacaktır.
EYVAH EYVAH FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ve İstanbul'da gerçekleştirildi. Zeytin ve zeytinyağı ile tanınan Geyikli kasabası, serinin ilk filminden sonra Eyvah Eyvah'ın çekildiği yer olarak bilinmektedir.