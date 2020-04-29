Sungur Tekin tarihi karakteri hakkındaki araştırmalar akşam saatlerden itibaren hız kazandı. Tarihi dizileri yakından takip edenler Sungur Tekin kimdir sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Sezgin Erdemir bu akşam Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil oldu. Özellikle Kuruluş Osman dizisinin izleyiciler dizinin yayınlandığı saatlerde tarihi karakterler hakkında araştırma yapıyor. Peki, Tarihte Sungur Tekin hayatı ve tarihteki yeri nedir? Sezgin Erdemir kimdir?

SUNGUR TEKİN KİMDİR?

Sungur Tekin (Songur Tigin) Süleyman Şahın 4 oğullarının en büyüğüdür. Ögeday'ın ordusuna sızan ve ilk zamanlarda hain olarak anılan daha sonra öldüğü sanılan Sungurtekin aslında Selçuklu Devleti adına Ögeday'ın ordusuna sızmış ve oradan bilgiler aktaran bir kişidir. Daha sonraları obaya dönen Sungurtekin ilerleyen zamanlarda Gündoğdu ile birlikte tekrar Horasan'a dönmeye karar vermişlerdir. Bu nedenle tarihte Sungurtekin hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır.