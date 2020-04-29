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    • 29.04.2020 16:31
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    • 29.04.2020 16:33
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    ! Son dakika gelişmeleri: Esra Erol'un ekibinin başına gelenler şoke edecek!

    'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. gelişmeleri herkesi şoke edecek! Böyle zorbalık görülmedi! Gözü yaşlı anne, "Kızımı kaçırdılar, zorla tutuyorlar" dedi, kızı Sema ise "Kendi isteğimle duruyorum" dedi. Sema Badan zorla mı tutuluyor? Sema Badan ile konuşmak için 3 çocuk babası Halit Asiltürk'ün evine giden Esra Erol ekibi, şoke eden bir tavırla karşı karşıya kaldı. Türkiye o anları konuşacak! Hepsi ve daha fazlası 29 Nisan Çarşamba Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Türkmenistan uyruklu Ziyade ile Efkan Sağlam'ın yüzleşmesinde son durum! Efkan Sağlam'ın karısı Gül Lale, gözyaşları içerisinde isyan etti! İhanet iddialarına Ziyade ne yanıt verecek? Efkan Sağlam'ın karısı Gül Lale'nin çok konuşulacak sözlerve Efkan'dan şok kararı! Konuşulmayanlar konuşulacak, son sözler stüdyoda söylenecek! İhanet, şiddet ve herkesi şoke edecek iddialar!

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL 29 NİSAN ÇARŞAMBA İZLE - TIKLA

    Bu iddia çok konuşulacak, bu sözler ortalığı karıştıracak! "Kayınvalidem Ayfer, 2.5 yıldır zihinsel engelli eşim Zuhal'i zorla alıkoyuyor" dedi. Ramazan Bey'den şok sözler!

    ATV CANLI YAYIN

    "Çocuğumu kaçırdı" dedi ortalık karıştı! Türkiye bu kavgaya kilitlendi! Ziyade ve Efkan Sağlam 'da canlı yayınında karşı karşıya!
    Önce evini bastılar sonra apar topar arabaya bindirip kaçırdılar! 1 haftadır kimsenin haber alamadığı 22 yaşındaki Sema'nın, evli ve 3 çocuk babası Halit Asiltürk tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Bulunan Sema Badan, Esra Ero'da canlı yayınında! Esra Erol'da canlı yayınında bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 28 Nisan Salı Atv Esra Erol'da canlı yayınını izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!

    Haberler Magazin ATV CANLI YAYIN İZLE! Son dakika Esra Erol gelişmeleri: Esra Erol'un ekibinin başına gelenler şoke edecek!
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