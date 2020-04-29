Türkmenistan uyruklu Ziyade ile Efkan Sağlam'ın yüzleşmesinde son durum! Efkan Sağlam'ın karısı Gül Lale, gözyaşları içerisinde isyan etti! İhanet iddialarına Ziyade ne yanıt verecek? Efkan Sağlam'ın karısı Gül Lale'nin çok konuşulacak sözlerve Efkan'dan şok kararı! Konuşulmayanlar konuşulacak, son sözler stüdyoda söylenecek! İhanet, şiddet ve herkesi şoke edecek iddialar!

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Bu iddia çok konuşulacak, bu sözler ortalığı karıştıracak! "Kayınvalidem Ayfer, 2.5 yıldır zihinsel engelli eşim Zuhal'i zorla alıkoyuyor" dedi. Ramazan Bey'den şok sözler!

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"Çocuğumu kaçırdı" dedi ortalık karıştı! Türkiye bu kavgaya kilitlendi! Ziyade ve Efkan Sağlam Esra Erol'da canlı yayınında karşı karşıya!

Önce evini bastılar sonra apar topar arabaya bindirip kaçırdılar! 1 haftadır kimsenin haber alamadığı 22 yaşındaki Sema'nın, evli ve 3 çocuk babası Halit Asiltürk tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Bulunan Sema Badan, Esra Ero'da canlı yayınında! Esra Erol'da canlı yayınında bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 28 Nisan Salı Atv Esra Erol'da canlı yayınını izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!