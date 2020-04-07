Nihat Hatipoğlu Berat Kandili canlı izle! Berat Kandili özel yayını Nihat Hatipoğlu ile bu akşam ATV'de! Televizyon ekranlarının sevilen ismi Nihat Hatipoğlu, mübarek Berat Kandili gecesinde AV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Saat 20:00'de başlayacak Berat Kandili özel programında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, gönüllere hitap eden üslubuyla, Ramazan ayından önceki bu son manevi durak olan Berat Kandili'nde sizlerle buluşacak.

NİHAT HATİPOĞLU BERAT KANDİLİ CANLI İZLE!

Nihat Hatioğlu Berat Kandili özel yayınını saat 20:00'den itibaren ATV'den izleyebilirsiniz.

ATV CANLI YAYIN

Bu gece yalvarış ve yakarışlar yüce Mevla'yadır. O'nun sonsuz affından, sınırsız merhametinden faydalanma zamanıdır.

Bu gece mağfiret dileyenlerin, rızık isteyenlerin kurtuluş dileyenlerin gecesidir.

Kandil özel duası, ilahiler ve kasidelerle Berat Kandili Özel Programı...

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

Nihat Hatipoğlu 11 Mayıs 1955'te Diyarbakır'da doğdu. Diyarbakır, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'te Uşak İmam-Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı.

Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent oldu. 2012 yılında ise Profesör oldu. Şu anda Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam-Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Nihat Hatipoğlu, ulusal televizyon kanallarında dinî programları hazırlayıp sunmaya 5 yıl Kanal A'da program yaparak başladı. Ayrıca Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda (Arifan radyo, Hedef Radyo) 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına halen devam etmektedir.

2004 yılında Ramazan ayında Flash TV'de, 2005 Ramazan ayında Star TV'de Sahur programını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Star TV'de Dosta Doğru programı sundu. 2005-2010 yılları arasında Ramazan ayı süresince Star TV'de İftar ve Sahur Programlarını sundu. Radyo ve televizyon izleyicileri iftar ve sahur programlarını birinci olarak seçti.Programları Türkiye'de birçok radyoda yayınlanmaktadır.

Halen Atv'de haftalık programları devam etmektedir. Kırk civarında yayınlanmış kaset, CD, VCD'si bulunmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında seri konferansları devam etmektedir. Yazı makaleleri, panel, Diyanet Dergisi, İslami Araştırmalar ve benzeri dergilerde yayınlandı.

Nihat Hatipoğlu evli ve 3 çocuk babasıdır.