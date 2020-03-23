Uganda eski başkanı Idi Amin, anlaşmazlığı çözmek için Julis Nyerere'yi hangisini yapmaya davet etti?

Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Uganda eski devlet başkanı Idi Amin, aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için Tanzanya Devlet Başkanı Julis Nyerere'yi hangisini yapmaya davet etmiştir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Uganda eski devlet başkanı Idi Amin, aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için Tanzanya Devlet Başkanı Julis Nyerere'yi hangisini yapmaya davet etmiştir?

A: Satranç maçı

B: Halat çekme yarışı

C: Boks maçı

D: Koşu yarışı

Doğru cevap: C: Boks maçı