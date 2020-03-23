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TDK çobanüzümü diğer adı! Türk Dil Kurumuna göre hangi meyvenin diğer adı çobanüzümüdür?

TDK çobanüzümü diğer adı! Türk Dil Kurumuna göre hangi meyvenin diğer adı çobanüzümüdür sorusu bu akşam Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya soruldu. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı nedir? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

  • Televizyon
  • 23.03.2020 22:37
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 22:39
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TDK'ya göre göre hangi meyvenin diğer adı çobanüzümüdür?

Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Türk Dil Kurumuna göre hangi meyvenin diğer adı çobanüzümüdür?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Türk Dil Kurumuna göre hangi meyvenin diğer adı çobanüzümüdür?

A: Vişne

B: Muşmula

C:Kuşburnu

D:Yaban Mersini

Doğru cevap: D:Yaban Mersini

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