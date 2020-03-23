Bazı parfümlerde kullanılan ve kokunun kalıcı olmasını sağlayan ambergris maddesi hangisinden elde edilir?

Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Bazı parfümlerde kullanılan ve kokuyu sabitleyip daha da kalıcı olmasını sağlayan ambergris maddesi hangisinden elde edilir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Bazı parfümlerde kullanılan ve kokuyu sabitleyip daha da kalıcı olmasını sağlayan ambergris maddesi hangisinden elde edilir?

A: İspermeçet balinası dışkısı

B: Komodo ejderi salyası

C: Afrika kurbağası teri

D: Salyangoz mukusu

Doğru cevap: A: İspermeçet balinası dışkısı