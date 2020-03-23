Esra Erol'da canlı yayınında bugün (23 Mart 2020 Pazartesi) neler yaşanıyor? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Baha Akkoç evladıyla birlikte 12 Mart gün ortadan kaybolmuştu Esra Erol tarafından bulundu! İrem Güler Baha'yı ne ile neye zorladı? Baha'nın başına gelenlere inanamayacaksınız! Makbule Hanımın eşi İsmet Yüksek evine geri dönecek mi? İsmet Yüksek canlı yayında tüm gerçekleri ortaya çıkartacak! Ayakkabılarını bile almadan camdan kaçan 17 yaşındaki Şehnaz nereye kaçtı? Şehnaz'ın başına bir şey mi geldi? Baha Akkoç ve eşi Ali günler sonra canlı yayında karşı karşıya gelecek! 3 buçuk yıl önce eşinin evden kaçtığını iddia eden Emrullah Beyin eşinden isteği ne? 27 Şubat günü hiçbir neden yokken ortadan kaybolan 19 yaşında Elanur Keskin hakkında ailesinin büyük şüphesi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE 23 MART PAZARTESİ - TIKLA

Esra Erol'da programına Manisa'dan başvuran Ali Akkoç yaşadıklarını canlı yayında anlattı. Ali Akkoç: "Karım Baha Akkoç, 5 gün önce 3 yaşındaki kızımız Kadriye Naz'ı da alıp ortadan kayboldu!" iddiasıyla programa başvurdu.

2015'te Baha Hanım ile dünya evine giren Ali Akkoç, Manisa'da bir hayat kurduklarını ve burada çalışmaya başladıklarını anlattı. Ali Akkoç, olay gecesi 00.30'da eşinin Adana'ya gideceğini söylediğini akabinde kendisini telefonundan engellediğini belirtti. Ali Bey, eşinin evden giderken bir mektup bıraktığını kimseyle gitmediğini yazdığını söyledi.

Kızını da alarak kaçan Baha, önceki gün eşi Ali'nin en yakınını aradı. O isim Ali Akkoç'un dayıoğlu Bekir Akgül... Bekir Akgül, Esra Erol'da canlı yayınında, "Baha dün beni aradı. Ben 'Neredesin sen herkes seni arıyor' deyince, 'Eskişehir'deyim başkasını arayacaktım yanlışlıkla aradım' deyip kapattı" dedi. Bu gelişme üzerine şoke olan Ali Akkoç, "Neden seni arıyor, beden bana söylemedin?" gibi sorular yöneltti.

Sosyal medyadan 1.5 ay önce 3- 4 defa Baha ile görüştüğünü ifade eden dayıoğlu Bekir Akgül, ne saklıyor? Baha Akkoç, bugün Esra Erol'da canlı yayınında!