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Obada isyan havası! 13. bölüm fragmanında yakın dostların kılıçları kınından çıkıyor

ATV ekranlarında yayınlandığı günden bu yana çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi bu hafta yine zirvede yer aldı. Heyecan dolu bölümde yaşananlar izleyicileri ekran başına kilitlerken bu hafta Osman ve Samsa arasındaki gerilim dikkat çekti. Son bölümde Selcan Hatun ölümle yüz yüze geldi. Osman Bey, Moğol komutanı Balgay'a karşı sürpriz bir hamle yaptı. Kayı Obası'na gelerek türlü eziyetlerle halkı sindiren Balgay, Selcan'a tuzak kurdu. . bölüm fragmanında yakın dostların kılıçları kınından çıktığı görülüyor. İşte yeni bölümde yaşanacaklar

  • Televizyon
  • 29.02.2020 17:40
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  • Son Güncelleme: 29.02.2020 17:40
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Kuruluş Osman 13. bölüm fragmanında obada isyan!

Çarşamba akşamı saat 20.00'de ekranlarda olan Kuruluş Osman milyonlarca izleyici tarafından heyecanla takip ediliyor. Gerilimin iyice arttığı 12. bölümde Dündar, obanın akıbeti için Balgay'a karşı çıkamazken, Bala ve Bamsı Moğollara karşı isyan başlattı. Obanın tek umudu Osman Bey ise Ak Sakallılar'dan öğrendiği sırrı ve aldığı emanetleri kullanarak Balgay'a karşı harekete geçti. Yeni bölüm fragmanında Samsa'nın isyan ettiği ve Dündar Bey'in Balgay'ın beyi olmayı kabul ettiği görülüyor. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selcan Hatun ölümle yüz yüze! Osman Bey, Moğol komutanı Balgay'a karşı sürpriz bir hamle yapıyor. Kayı Obası'na gelerek türlü eziyetlerle halkı sindiren Balgay, kendisine hazırlanan tuzağı sezip zehirli kımızı Selcan Hatun'a içirmek ister, Gündüz ve Batur ise idamın eşiğindedir.

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