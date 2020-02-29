Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Sığırcıkın diğer adı nedir? Hangisi sığırcıkın diğer adıdır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangisi sığırcıkın diğer adıdır?

A: Karınca kuşu

B: Arı kuşu

C: Sinek kuşu

D: Çekirge kuşu

Doğru cevap: D: Çekirge kuşu