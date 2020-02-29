Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Dünyanın en uzun konutu olan New York'taki 432 Park Avenue adlı bina tasarım fikrini hangisinden almıştır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Dünyanın en uzun konutu olan New York'taki 432 Park Avenue adlı bina tasarım fikrini hangisinden almıştır?

A: Kaktüs

B: Radyo anteni

C: Pet şişe

D: Çöp kutusu

Doğru cevap: D: Çöp kutusu