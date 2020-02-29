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Baklagillerden ve siyah renkte meyveleri olan hangi adda bir bitki vardır?

Baklagillerden ve siyah renkte meyveleri olan hangi adda bir bitki vardır sorusu bu akşam Kim Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı nedir? İşte merakla araştırılan o sorunun cevabı...

  • Televizyon
  • 29.02.2020 23:29
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  • Son Güncelleme: 29.02.2020 23:31
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Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

Kim Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Baklagillerden ve siyah renkte meyveleri olan hangi adda bir bitki vardır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Baklagillerden ve siyah renkte meyveleri olan hangi adda bir bitki vardır?

A: Eriktesi

B: Üzümsalı

C: Kabakşamba

D: Hıyarşembe

Doğru cevap: D: Hıyarşembe

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