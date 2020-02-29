Kısaltması KÜ olan üniversiteler! TDK'ye göre hangi üniversitenin kısaltması KÜ değildir?

Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "TDK'ye göre hangi üniversitenin kısaltması KÜ değildir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: TDK'ye göre hangi üniversitenin kısaltması KÜ değildir?

A: Kırklareli Üniversitesi

B: Kırıkkale Üniversitesi

C: Kastamonu Üniversitesi

D: Koç Üniversitesi

Doğru cevap: A: Kırklareli Üniversitesi