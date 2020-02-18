Salı akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Hekimoğlu dizisi bu akşam 8. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde Orhan'ın Hekimoğlu'ndan sakladığı bir sırrı olduğu ortaya çıkıyor ve Hekimoğlu yarışa Zeynep'le gidiyor. İzleyiciler bölümün bitmesinin ardından heyecanla Hekimoğlu 9. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hekimoğlu'nun yılın en önemli at yarışına iki özel davetiyesi vardır. Orhan, beraber gitme teklifine çok heyecanlansa da, onkoloji seminerini öne sürerek gidemeyeceğini söyler. Oysa Orhan'ın Hekimoğlu'ndan sakladığı bir sırrı vardır. Hekimoğlu yarışa Zeynep'le gider.