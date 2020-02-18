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  • 18.02.2020 23:36
  • Son Güncelleme: 18.02.2020 23:36

9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Orhan'ın Hekimoğlu’ndan sakladığı bir sırrı ne?

Kanal D ekranlarında Salı akşamı izleyici karşısına çıkan 'nda yaşanan gelişmeler izleyiciler bu akşam merakla takip edildi. Yeni bölümde Hekimoğlu’nun yılın en önemli at yarışına iki özel davetiyesi bulunuyor. Orhan, beraber gitme teklifine çok heyecanlansa da, onkoloji seminerini öne sürerek gidemeyeceğini söylüyor. Bölümün ardından izleyiciler . yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte son bölümde yaşananlar

Hekimoğlu 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Salı akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Hekimoğlu dizisi bu akşam 8. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde Orhan'ın Hekimoğlu'ndan sakladığı bir sırrı olduğu ortaya çıkıyor ve Hekimoğlu yarışa Zeynep'le gidiyor. İzleyiciler bölümün bitmesinin ardından heyecanla Hekimoğlu 9. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hekimoğlu'nun yılın en önemli at yarışına iki özel davetiyesi vardır. Orhan, beraber gitme teklifine çok heyecanlansa da, onkoloji seminerini öne sürerek gidemeyeceğini söyler. Oysa Orhan'ın Hekimoğlu'ndan sakladığı bir sırrı vardır. Hekimoğlu yarışa Zeynep'le gider.

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