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  • 19.02.2020 09:24
  • Son Güncelleme: 19.02.2020 09:24

EDHO, Survivor, Hekimoğlu, Ramo nedir? kim birinci oldu?

Bugün ekranları başında dizi, film program ve haber bültenlerini takip eden izleyiciler gün sonunda hangi yapımın birinci olduğunu araştırmaya başladı. ATV'de bu akşam saat 20.00'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. bölümüyle, TRT 1'de Tutunamayanlar 6. bölümüyle, Kanal D'de Hekimoğlu 8. bölümüyle ve Ramo dizisi Show TV'de 8. bölümüyle ekranlara geldi. Dizi ve programların sona ermesinin ardından araştırılmaya başlandı. 18 Şubat Salı gününün henüz açıklanmadı. Salı gününün reyting sonuçları 19 Şubat Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

18 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı?

18 Şubat Salı reyting sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Ekranları başında gündüz ve gece kuşağı yapımlarını yakından takip eden izleyiciler gün sonu reyting sonuçlarını öğrenmek istiyor. Dizilerin sona ermesiyle birlikte reyting sonuçları hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. 18 Şubat günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak ediliyor. Peki, 18 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilen detaylari Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır. Bu ölçümler belirli sayıdaki deneklerin televizyonlarına takılan cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilir.

18 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Şubat Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Salı gününün reyting sonuçları 19 Şubat Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

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Haberler Televizyon EDHO, Survivor, Hekimoğlu, Ramo reyting sıralaması nedir? 18 Şubat reyting sonuçları kim birinci oldu?
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