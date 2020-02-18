18 Şubat Salı reyting sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Ekranları başında gündüz ve gece kuşağı yapımlarını yakından takip eden izleyiciler gün sonu reyting sonuçlarını öğrenmek istiyor. Dizilerin sona ermesiyle birlikte reyting sonuçları hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. 18 Şubat günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak ediliyor. Peki, 18 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilen detaylari Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır. Bu ölçümler belirli sayıdaki deneklerin televizyonlarına takılan cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilir.

18 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Şubat Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Salı gününün reyting sonuçları 19 Şubat Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.