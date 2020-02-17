Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Üst üste 73 resmi maç kazanarak Guinnes Dünya Rekorları'na giren kadın voleybol takımı hangisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Üst üste 73 resmi maç kazanarak Guinnes Dünya Rekorları'na giren kadın voleybol takımı hangisidir?

A: Eczacıbaşı

B: Vakıfbank

C: Galatasaray

D: Fenerbahçe

Doğru cevap: B: Vakıfbank