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  • Son Güncelleme: 17.02.2020 21:41

Üst üste 73 resmi maç kazanarak 'na giren takımı hangisidir?

Üst üste 73 resmi maç kazanarak 'na giren takımı hangisidir? sorusu bu akşam 'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı nedir? İşte merakla araştırılan o sorunun cevabı...

Üst üste 73 resmi maç kazanan kadın voleybol takımı

bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dünyanın ve 'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Üst üste 73 resmi maç kazanarak Guinnes Dünya Rekorları'na giren kadın voleybol takımı hangisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Üst üste 73 resmi maç kazanarak Guinnes Dünya Rekorları'na giren kadın voleybol takımı hangisidir?

A: Eczacıbaşı

B: Vakıfbank

C: Galatasaray

D: Fenerbahçe

Doğru cevap: B: Vakıfbank

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