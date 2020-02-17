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  • 17.02.2020 21:43
  • Son Güncelleme: 17.02.2020 21:46

"" organizasyonunun logosunda hangi hayvanın bir tasviri bulunur?

"" organizasyonunun logosunda hangi hayvanın bir tasviri bulunur?sorusu bu akşam Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı nedir? İşte merakla araştırılan o sorunun cevabı....

Sakin Şehir organizasyonunun logosu

Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dünyanın ve 'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "'Sakin Şehir' organizasyonunun logosunda hangi hayvanın bir tasviri bulunur?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: "Sakin Şehir" organizasyonunun logosunda hangi hayvanın bir tasviri bulunur?

A: Denizyıldızı

B: Salyangoz

C: Kelebek

D: Kaplumbağa

Doğru cevap: C: Salyangoz

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