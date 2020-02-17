Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "'Sakin Şehir' organizasyonunun logosunda hangi hayvanın bir tasviri bulunur?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: "Sakin Şehir" organizasyonunun logosunda hangi hayvanın bir tasviri bulunur?

A: Denizyıldızı

B: Salyangoz

C: Kelebek

D: Kaplumbağa

Doğru cevap: C: Salyangoz