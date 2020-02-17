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  • Son Güncelleme: 17.02.2020 22:06

Dünya ve Ay'ın aynı ve tek bir kare içinde olduğu ilk fotoğrafı hangi uzay aracı çekmiştir?

Dünya ve Ay'ın aynı ve tek bir kare içinde olduğu ilk fotoğrafı hangi uzay aracı çekmiştir? sorusu bu akşam Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı nedir? İşte merakla araştırılan o sorunun cevabı...

O fotoğrafı hangi uzay aracı çekmiştir?

Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dünyanın ve 'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Dünya ve Ay'ın aynı ve tek bir kare içinde olduğu ilk fotoğrafı hangi uzay aracı çekmiştir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Dünya ve Ay'ın aynı ve tek bir kare içinde olduğu ilk fotoğrafı hangi uzay aracı çekmiştir?

A:

B: SPUTNİK 1

C: JUNO

D: CURİOSİTY

Doğru cevap: A: VOYAGER

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