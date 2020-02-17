Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Dünya ve Ay'ın aynı ve tek bir kare içinde olduğu ilk fotoğrafı hangi uzay aracı çekmiştir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Dünya ve Ay'ın aynı ve tek bir kare içinde olduğu ilk fotoğrafı hangi uzay aracı çekmiştir?

A: VOYAGER

B: SPUTNİK 1

C: JUNO

D: CURİOSİTY

Doğru cevap: A: VOYAGER