Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Hangi iki ad "çiy" anlamına gelmektedir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Hangi iki ad "çiy" anlamına gelmektedir?
A: Dilara ve Dilruba
B: Hümeyra ve Rana
C: Jale ve Şebnem
D: Piraye ve Zülal
Doğru cevap: C: Jale ve Şebnem
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