Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Karagöz oyununda hangi adda bir tip vardır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru:Karagöz oyununda hangi adda bir tip vardır?

A: Rasgele

B: Hayrola

C: İnşallah

D: Vesaire

Doğru cevap: A: Rasgele