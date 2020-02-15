Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Hangisi Türkiye'de resmi bir futbol maçında oynamamıştır?
A: Totti
B: Cristiano Ronaldo
C: Lionel Messi
D: David Beckham
Doğru cevap: b: Cristiano Ronaldo
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