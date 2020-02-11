Show TV ekranlarının sevilen dizisi Ramo'da bu akşam yaşananlar izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde aile meclisinde Ceyhan'a kimin yardım ettiğini tartışılırken, Boz'un Fatoş'u almaya gittiği ortaya çıkıyor. Ramo, Boz'u öldürüp bir köşeye attıklarını düşünüyor. Heyecan dolu bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler şimdi merakla Ramo 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hasan, Ceyhan tarafından düşürüldüğü pusuda tek başına ateş altında kalır. Ramo'nun onu kurtarmak için fazla vakti yoktur. Diğer yandan kanala atılan Boz, dört bir yandan aranmaktadır. Ama Boz'un izini bulamazlar. Ramo zaman geçtikçe Boz için daha da endişelenmektedir.

Aile meclisinde Ceyhan'a kimin yardım ettiğini tartışılırken, Boz'un Fatoş'u almaya gittiği ortaya çıkar. Ramo, Boz'u öldürüp bir köşeye attıklarını düşünür. Bu yüzden Halef'i bulur. Sibel ise bu karışıklıktan faydalanır ve gizli geçidin yerini bulur. Artık planını hayata geçirme zamanı gelmiştir.