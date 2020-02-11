Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu'nun yeni bölümündeki olaylar izleyicilerin dikkatini çekti. Yeni bölümde Ateş, geç kalan Mehmet Ali'yi polikliniğe kendi yerine yollar. Hasta Mehmet Ali'yi Hekimoğlu sanarak davranışlarını İpek'e şikayet ediyor. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Hekimoğlu 8. bölüm fragmanını bekliyor. İşte dizinin son bölümünde yaşananlar. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

16 yaşında bir çocuk, hemolitik anemi bulgusuyla Valide Atik Araştırma Hastanesine yatırılır. İpek, Hekimoğlu'nun aldığı ağrı kesicilerin ona faydadan çok zarar verdiğini düşünmektedir.