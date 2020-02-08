Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Türkiye'yle kara sınırı olan ülkelerden kaç tanesinin Türkçe'deki adı tan hecesiyle biter?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Türkiye'yle kara sınırı olan ülkelerden kaç tanesinin Türkçe'deki adı tan hecesiyle biter?

A: 2

B: 3

C: 4

D: 5

Doğru cevap: C: 4