Fırıncıların katıldığı yarışmanın kazananı Fransa Cumhurbaşkanı'na bir yıl boyunca hangisini tedarik eder?

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Paris'te her yıl düzenlenen ve 200'den fazla fırıncının katıldığı yarışmanın galibi Fransa Cumhurbaşkanı'na bir yıl boyunca hangisini tedarik eder?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Paris'te her yıl düzenlenen ve 200'den fazla fırıncının katıldığı yarışmanın galibi Fransa Cumhurbaşkanı'na bir yıl boyunca hangisini tedarik eder?

A: Baget

B: Kruvasan

C: Makaron

D: Ekler

Doğru cevap: A: Baget