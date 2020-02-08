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  • Son Güncelleme: 08.02.2020 21:22

Diğer adı Merih olan gezegen hangisidir? Kim Olmak İster sorusu

Diğer adı Merih olan gezegen hangisidir sorusu yarışmacıya soruldu. ATV ekranlarında her hafta pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kim Olmak İster'de yarışmacıyı zorlayan soru izleyicilerin dikkatini çekti. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Diğer adı Merih olan gezegen hangisidir?

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Diğer adı Merih olan gezegen hangisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Diğer adı Merih olan gezegen hangisidir?

A: Plüton

B: Merkür

C: Venüs

D: Mars

Doğru cevap: D: Mars

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