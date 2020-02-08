1980 yapımı Supermen 2 adlı filmde Daily Planet sahnesinde arka plandaki posterde Türkçe ne yazar?

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "1980 yapımı Supermen 2 adlı filmde Clark Kent ve Lois Lane'in Daily Planet'te sohbet ettikleri sahnede arka plandaki posterde Türkçe olarak hangisi yazar?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: 1980 yapımı Supermen 2 adlı filmde Clark Kent ve Lois Lane'in Daily Planet'te sohbet ettikleri sahnede arka plandaki posterde Türkçe olarak hangisi yazar?
A: Kıtaların buluştuğu ülke
B: Daha iyisi olamaz
C: Ne olursa ol gel
D: En doğrusu
Doğru cevap: B: Daha iyisi olamaz
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