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  • 08.02.2020 19:08
  • Son Güncelleme: 08.02.2020 19:21

Düşman pusuda! 156. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hızır ve dostları kurulan tuzağa düşüyor

ATV ekranlarında Salı günü izleyicisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayınlanan son bölümünde Tufan'ın akrabaları ortalığın iyice karışmasına neden oldu. Köksal, Hızır Çakırbeyli'nin karşısına geçerek ailesini doğmamış çocuğuna kadar öldürmekle tehdit etti. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler 156. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. İşte dizide bu hafta yaşananlar

EDHO 156. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İzleyiciler tarafından Salı akşamları büyük bir ilgiyle takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta yaşananlar gerilimi iyice arttırdı. Yeni bölümde Çakırbeylilerin ve masanın güvenini kazanmak için oğlunun ölümüne dahi sessiz kalan Feyyaz'ın nasıl gözü kara bir hain olduğu da nihayet ortaya çıktı. Şimdi izleyiciler EDHO 156. yeni bölüm fragmanını bekliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır, tüm uyarılara rağmen Hatem'i öldürerek çok büyük bir savaş başlatmıştır. Bu savaşta düşmanı küçümsemek yapılacak en büyük hata olacaktır.

BÜYÜK SAVAŞ KAPIDA!

Sadece Hızır'ı değil kadınıyla çocuğuyla tüm Çakırbeylilerin hayatının riske girdiği bu dönemin kapanışı kolay olmayacaktır.

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