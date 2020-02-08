İzleyiciler tarafından Salı akşamları büyük bir ilgiyle takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta yaşananlar gerilimi iyice arttırdı. Yeni bölümde Çakırbeylilerin ve masanın güvenini kazanmak için oğlunun ölümüne dahi sessiz kalan Feyyaz'ın nasıl gözü kara bir hain olduğu da nihayet ortaya çıktı. Şimdi izleyiciler EDHO 156. yeni bölüm fragmanını bekliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır, tüm uyarılara rağmen Hatem'i öldürerek çok büyük bir savaş başlatmıştır. Bu savaşta düşmanı küçümsemek yapılacak en büyük hata olacaktır.

BÜYÜK SAVAŞ KAPIDA!

Sadece Hızır'ı değil kadınıyla çocuğuyla tüm Çakırbeylilerin hayatının riske girdiği bu dönemin kapanışı kolay olmayacaktır.