Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 07.02.2020 23:49
  • Son Güncelleme: 07.02.2020 23:53

32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hazar gizlenen bir şeyler olduğunun farkına varıyor

ATV ekranlarında cuma akşamı yayınlanan 'de bu akşam yaşanan gelişmeler ortalığın karışmasına neden oldu. Yeni bölümde Miran, Hazar'ın verdiği mektubun gerçekliğini kabul etmekte zorlanır ama artık göz ardı edemeyeceği durum karşısında babaannesiyle yüzleşmeye karar veriyor. Heyecan dolu bölümün ardından . yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı. İşte son bölümde yaşanan olaylar

Her hafta cuma akşamı saat 20.00'de izleyiciler tarafından merakla takip edilen Hercai dizisi bu akşam 31. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde durumun vahametiyle kendi çıkarlarının harcanmasını istemeyen Sultan cesur bir hamle yaparak Azize'nin dolduramadığı boşlukları doldurup Miran'ın aklını karıştırmaya çalışırken Azize'yi geri ödemek zorunda olduğu bir borcun içerisine sokuyor. İzleyiciler bölümün ardından heyecanla Hercai 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Miran, Hazar'ın verdiği mektubun gerçekliğini kabul etmekte zorlanır ama artık göz ardı edemeyeceği bu durum karşısında babaannesiyle yüzleşmeye karar verir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriHercai 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hazar gizlenen bir şeyler olduğunun farkına varıyor
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri