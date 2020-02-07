Her hafta cuma akşamı saat 20.00'de izleyiciler tarafından merakla takip edilen Hercai dizisi bu akşam 31. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde durumun vahametiyle kendi çıkarlarının harcanmasını istemeyen Sultan cesur bir hamle yaparak Azize'nin dolduramadığı boşlukları doldurup Miran'ın aklını karıştırmaya çalışırken Azize'yi geri ödemek zorunda olduğu bir borcun içerisine sokuyor. İzleyiciler bölümün ardından heyecanla Hercai 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Miran, Hazar'ın verdiği mektubun gerçekliğini kabul etmekte zorlanır ama artık göz ardı edemeyeceği bu durum karşısında babaannesiyle yüzleşmeye karar verir.