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  • 07.02.2020 23:08
  • Son Güncelleme: 07.02.2020 23:08

542. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Rıza Baba Nevres'in peşine düşüyor

Ekranların sevilen dizisi bu akşam 541. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Adnan isimli iş adamı kayboluyor. Karısı Arzu’dan bilgi alınıyor. Kadın Dursun isimli bir çalışanın tazminatsız işten kovulması üzerine sorun çıkardığını ve ondan şüphelendiklerini söylüyor. Heyecan dolu bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler . bölüm fragmanını beklemeye başladı. İşte son bölümde yaşananlar

Arka Sokaklar 542. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'de cuma akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Arka Sokaklar'da bu hafta heyecan doruktaydı. Yeni bölümde Nevres karısı ve kızının katilinin Tarık olduğunu öğreniyor. Nevres, İstanbul'un işlek meydanlarından birinde büyük bir patlama düzenliyor. Bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Arka Sokaklar 542. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adnan isimli iş adamı kayıptır. Karısı Arzu'dan bilgi alınır. Kadın Dursun isimli bir çalışanın tazminatsız işten kovulması üzerine sorun çıkardığını ve ondan şüphelendiklerini söyler. Dursun suçlamaları reddeder. Peki Adnan'ın başına ne gelmiştir?

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