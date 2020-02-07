Kanal D'de cuma akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Arka Sokaklar'da bu hafta heyecan doruktaydı. Yeni bölümde Nevres karısı ve kızının katilinin Tarık olduğunu öğreniyor. Nevres, İstanbul'un işlek meydanlarından birinde büyük bir patlama düzenliyor. Bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Arka Sokaklar 542. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adnan isimli iş adamı kayıptır. Karısı Arzu'dan bilgi alınır. Kadın Dursun isimli bir çalışanın tazminatsız işten kovulması üzerine sorun çıkardığını ve ondan şüphelendiklerini söyler. Dursun suçlamaları reddeder. Peki Adnan'ın başına ne gelmiştir?