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  • 02.02.2020 15:50
  • Son Güncelleme: 02.02.2020 15:50

155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hızır, Altan ve Tufan arasındaki büyük savaşın fitili ateşleniyor

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Salı günü 154. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hızır Ali'nin annesi Ceylan'ın geri döndüğü bölümde bir sevdiğinin daha ardında kalan Hızır, yas tuttuğu bir aylık dönemde hem ailesinden hem de işinden çok uzaklaşıyor ve onu tekrar ayağa kaldıracak kişi ise yine Hayriye Ana oluyor. Hızır'ın yokluğunda masanın ticaretini yürüten İlyas ve Alparslan çok büyük bir anlaşmanın eşiğine kadar geliyor. Bölümün ardından izleyiciler 155. bölüm fragmanını bekliyor.

ATV'de Salı günü milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu haftaki bölümünde ortalık iyice karıştı. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı bölümde Altan gücünü kaybetmeye başladığını düşündüğü Hızır'a karşı elini güçlendirebilmek adına Tufan'ı "büyük patron" yapmak için harekete geçiyor. Bu aşamada Çakırbeylilerin yapılan büyük teklife yanaşmaması en çok Tufan'ın işine yarıyor. İzleyiciler bölümün ardından EDHO 155. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 154. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bir sevdiğinin daha ardında kalan Hızır, yas tuttuğu bir aylık dönemde hem ailesinden hem de işinden çok uzaklaşmıştır. Onu tekrar ayağa kaldıracak kişi ise yine Hayriye Ana olacaktır.

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