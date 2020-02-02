ATV'de Salı günü milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu haftaki bölümünde ortalık iyice karıştı. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı bölümde Altan gücünü kaybetmeye başladığını düşündüğü Hızır'a karşı elini güçlendirebilmek adına Tufan'ı "büyük patron" yapmak için harekete geçiyor. Bu aşamada Çakırbeylilerin yapılan büyük teklife yanaşmaması en çok Tufan'ın işine yarıyor. İzleyiciler bölümün ardından EDHO 155. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 154. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bir sevdiğinin daha ardında kalan Hızır, yas tuttuğu bir aylık dönemde hem ailesinden hem de işinden çok uzaklaşmıştır. Onu tekrar ayağa kaldıracak kişi ise yine Hayriye Ana olacaktır.