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  • 30.01.2020 00:42
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 00:42

. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Firuze yaşanan olayların ardından büyük bir yıkım yaşar

Show TV ekranlarının yeni dizisi bu akşam 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümüyle dikkatleri üzerine çeken dizide Firuze babasının hapse girmesinde Ayaz’ın da parmağı olduğunu anladığı an büyük bir yıkım yaşıyor. Bölümün ardından izleyicilerin heyecanla beklediği Show TV tarafından yayınlandı. İşte yeni bölüm fragmanında yaşanacak olaylar

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Zemheri'de bu akşam yaşanan gelişmeler izleyicilerin dikkatini çekti. Yeni bölümde evlilik hazırlıklarına devam eden Berrak aileleri yakınlaştırmak için evde bir yemek organize ediyor. Bu organizasyondan haberi olmayan Ayaz için yemek her anlamda büyük bir sürpriz oluyor. İşte Zemheri 4. bölüm fragmanı...

ZEMHERİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İçindeki aşk ve öfke birbirleriyle savaşırken Ayaz tek aşkı Firuze'nin babasına sebep olduğu için büyük bir vicdan azabı içindedir.

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