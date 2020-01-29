Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Zemheri'de bu akşam yaşanan gelişmeler izleyicilerin dikkatini çekti. Yeni bölümde evlilik hazırlıklarına devam eden Berrak aileleri yakınlaştırmak için evde bir yemek organize ediyor. Bu organizasyondan haberi olmayan Ayaz için yemek her anlamda büyük bir sürpriz oluyor. İşte Zemheri 4. bölüm fragmanı...

ZEMHERİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İçindeki aşk ve öfke birbirleriyle savaşırken Ayaz tek aşkı Firuze'nin babasına sebep olduğu için büyük bir vicdan azabı içindedir.