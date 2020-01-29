Dizi, film program ve haber bültenlerini ekranları başında seyreden izleyiciler gün sonunda hangi yapımın birinci olduğunu araştırmaya başladı. ATV'de bu akşam saat 20.00'de Kuruluş Osman 8. bölümüyle, Show TV'de Zemheri 3. bölümüyle, Kanal D'de Afili Aşk 31. bölümüyle ve Doğduğun Ev Kaderindir dizisi TV 8'de 4. bölümüyle ekranlara geldi. Dizi ve programların sona ermesinin ardından 29 Ocak Çarşamba reyting sonuçları araştırılıyor.

29 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

29 Ocak Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Çarşamba gününün reyting sonuçları 30 Ocak Perşembe günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.