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  • 30.01.2020 01:15
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 01:15

açıklandı mı? Kuruluş Osman, Zemheri, Afili Aşk nedir?

, dizi ve programların sona ermesiyle birlikte merak konusu oldu. Gündüz ve gece kuşağı yapımlarını ekranları başında takip eden izleyiciler gün sonu nı araştırıyor. Bu kapsamda 29 Ocak Çarşamba günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak ediliyor. Peki, 29 Ocak Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar

Dizi, film program ve haber bültenlerini ekranları başında seyreden izleyiciler gün sonunda hangi yapımın birinci olduğunu araştırmaya başladı. ATV'de bu akşam saat 20.00'de Kuruluş Osman 8. bölümüyle, Show TV'de Zemheri 3. bölümüyle, Kanal D'de Afili Aşk 31. bölümüyle ve Doğduğun Ev Kaderindir dizisi TV 8'de 4. bölümüyle ekranlara geldi. Dizi ve programların sona ermesinin ardından 29 Ocak Çarşamba reyting sonuçları araştırılıyor.

29 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

29 Ocak Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Çarşamba gününün reyting sonuçları 30 Ocak Perşembe günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

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