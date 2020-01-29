Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Afili Aşk bu akşam saat 20.00'de 31. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Ayşe'nin Modamu'nun yüzü olması onları mecburen bir araya gelmek zorunda bırakıyor. Kerem ve Ayşe yeni bir savaş içine giriyor. Kerem, Ayşe'yi şirketten uzaklaştırma yolu için eski çapkınlıklarına ve umursamaz hallerine devam ediyor. İzleyiciler bölümün sona ermesiyle birlikte Afili Aşk 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mahkemenin verdiği boşanma kararı herkes için şaşkınlıkla karşılanır. Kerem ve Ayşe boşanma sonrası bu olay yaşanmamış gibi davranır. Aşk acısının üstesinden bu şekilde gelmeye ve birbirlerinden uzak durmaya çalışırlar.