ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman dizisinde bu akşam yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından dikkatle takip edildi. Yeni bölümde Osman ve Alpleri, Yannis'in kurduğu tuzaktan kurtulmayı başarıyor. İzleyiciler heyecan dolu bölümün ardından Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Herkes aslına rücu etti; kurtlar kurtluğu, itler itliğe..."

Osman ve Alpleri, Yannis'in kurduğu tuzaktan kurtulmayı başarmıştır. Osman için kendi canından vazgeçmek üzere olan Şeyh Edebalı'nın hayatını da kurtarmayı başaran Osman, yengesi Selcan'ı, Bala Hatun'u istetmek için gönderir.